В Сумах "шахед" попал в автостоянку, один человек ранен
Киев • УНН
Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал по одной из автостоянок в Сумах, ранив одного человека. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
В Сумах вражеский "шахед" попал по одной из автостоянок города, один человек ранен. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает УНН.
Сегодня зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" по одной из автостоянок города. По состоянию на сейчас информации о погибших нет. Один человек пострадал, сейчас он находится в карете скорой помощи
По его словам, все соответствующие службы работают на месте происшествия.
В Сумах зафиксирован прилет “шахеда”, который кружил над городом 1,5 часа - и.о. городского головы14.04.25, 14:40 • 6224 просмотра
Напомним
Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибло 34 человека (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки.