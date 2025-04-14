В Сумах "шахед" попал в автостоянку, один человек ранен

В Сумах вражеский "шахед" попал по одной из автостоянок города, один человек ранен. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает УНН.

Сегодня зафиксировано попадание БПЛА типа "Шахед" по одной из автостоянок города. По состоянию на сейчас информации о погибших нет. Один человек пострадал, сейчас он находится в карете скорой помощи - сообщил Кобзарь.

По его словам, все соответствующие службы работают на месте происшествия.

В Сумах зафиксирован прилет “шахеда”, который кружил над городом 1,5 часа - и.о. городского головы

Напомним

Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибло 34 человека (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки.