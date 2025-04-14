У Сумах "шахед" влучив в автостоянку, одна людина поранена

У Сумах ворожий "шахед" влучив по одній із автостоянок міста, одна людина поранена. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає УНН.

Сьогодні зафіксовано влучення БпЛА типу "Шахед" по одній із автостоянок міста. Станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги - повідомив Кобзар.

За його словами, усі відповідні служби працюють на місці події.

У Сумах зафіксовано приліт “шахеда”, який кружляв над містом 1,5 години - в.о. міського голови

Нагадаємо

Учора, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах, внаслідок чого загинуло 34 людини (серед них дві дитини) та 117 зазнали поранень (15 дітей). В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ворожої атаки.