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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

У Сумах зафіксовано приліт “шахеда”, який кружляв над містом 1,5 години - в.о. міського голови

Київ • УНН

 • 6274 перегляди

Росіяни вдарили «шахедом» по Сумах. Все місто в диму. Перед цим «шахед» кружляв над містом приблизно 1,5 години. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Сумах.

У Сумах зафіксовано приліт “шахеда”, який кружляв над містом 1,5 години - в.о. міського голови

росіяни, попередньо, вдарили "шахедом" по Сумах. Внаслідок удару дроном, все місто оповите димом. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає УНН.

Деталі

Знову у місті Суми пролунав вибух. Мабуть, це той "шахед", який кружляв над містом приблизно 1,5 години. Все місто в диму, їдемо туди. Надалі інформацію будемо надавати

- сказав Кобзар.

Нагадаємо

Учора, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах, внаслідок чого загинуло 34 людини (серед них дві дитини) та 117 зазнали поранень (15 дітей). В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ворожої атаки. 

Павло Башинський

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