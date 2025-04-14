У Сумах зафіксовано приліт “шахеда”, який кружляв над містом 1,5 години - в.о. міського голови

росіяни, попередньо, вдарили "шахедом" по Сумах. Внаслідок удару дроном, все місто оповите димом. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає УНН.



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Знову у місті Суми пролунав вибух. Мабуть, це той "шахед", який кружляв над містом приблизно 1,5 години. Все місто в диму, їдемо туди. Надалі інформацію будемо надавати - сказав Кобзар.

Нагадаємо

Учора, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах, внаслідок чого загинуло 34 людини (серед них дві дитини) та 117 зазнали поранень (15 дітей). В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ворожої атаки.

