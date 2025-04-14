У Сумах зафіксовано приліт “шахеда”, який кружляв над містом 1,5 години - в.о. міського голови
Київ • УНН
Росіяни вдарили «шахедом» по Сумах. Все місто в диму. Перед цим «шахед» кружляв над містом приблизно 1,5 години. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Сумах.
росіяни, попередньо, вдарили "шахедом" по Сумах. Внаслідок удару дроном, все місто оповите димом. Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає УНН.
Деталі
Знову у місті Суми пролунав вибух. Мабуть, це той "шахед", який кружляв над містом приблизно 1,5 години. Все місто в диму, їдемо туди. Надалі інформацію будемо надавати
Нагадаємо
Учора, 13 квітня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному населенню в Сумах, внаслідок чого загинуло 34 людини (серед них дві дитини) та 117 зазнали поранень (15 дітей). В Національній поліції показали кадри перших хвилин після ворожої атаки.