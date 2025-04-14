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Financial Times

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В Сумах зафиксирован прилет “шахеда”, который кружил над городом 1,5 часа - и.о. городского головы

Киев • УНН

 • 5964 просмотра

Россияне ударили «шахедом» по Сумам. Весь город в дыму. Перед этим «шахед» кружил над городом примерно 1,5 часа. Накануне россияне нанесли ракетный удар по Сумам.

В Сумах зафиксирован прилет “шахеда”, который кружил над городом 1,5 часа - и.о. городского головы

Россияне, предварительно, ударили "шахедом" по Сумам. В результате удара дроном, весь город окутан дымом. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает УНН.

Детали

Снова в городе Сумы прогремел взрыв. По-видимому, это тот "шахед", который кружил над городом примерно 1,5 часа. Весь город в дыму, едем туда. В дальнейшем информацию будем предоставлять

- сказал Кобзарь.

Напомним

Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибли 34 человека (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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