В Сумах зафиксирован прилет “шахеда”, который кружил над городом 1,5 часа - и.о. городского головы

Россияне, предварительно, ударили "шахедом" по Сумам. В результате удара дроном, весь город окутан дымом. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает УНН.



Детали

Снова в городе Сумы прогремел взрыв. По-видимому, это тот "шахед", который кружил над городом примерно 1,5 часа. Весь город в дыму, едем туда. В дальнейшем информацию будем предоставлять - сказал Кобзарь.

Напомним

Вчера, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по гражданскому населению в Сумах, в результате чего погибли 34 человека (среди них два ребенка) и 117 получили ранения (15 детей). В Национальной полиции показали кадры первых минут после вражеской атаки.

