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В Сумах реконструировали стадион по стандартам РФ и с миллионными убытками государству

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Проектно-сметная документация реконструкции стадиона "Авангард" в Сумах была составлена на русском языке, а отдельные разделы содержали информацию, что оборудование соответствует стандартам установленным требованиям законодательства Российской Федерации. Это и факты финансовых нарушений выявлены при проверке реализации средств Государственного фонда регионального развития в областях. Об этом сообщили УНН в Счетной палате.

Реконструкция стадиона "Авангард"

В данном случае, по результатам аудита выяснилось, что некоторые чиновники департаментов-распорядители средств ДФРР (средства государственного бюджета) Сумского городского совета перед тем, как реконструировать стадион, специально снизили класс категории объекта.

"Они выбрали низший класс, который не требует прохождения всех необходимых процедур экспертиз. Сам стадион - это объект с одновременным пребыванием большого количества людей. Изначально, проект рассчитан на более 1800 болельщиков, которые могут одновременно находиться на трибунах стадиона. Занизив класс, сделали документацию под 300 человек в под трибунных помещениях ", - отметил в комментарии УНН Заместитель Председателя Счетной палаты Андрей Майснер.

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Как пояснили в Счетной палате такая реконструкция может представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Также, после аудита специалисты пришли к выводу, что проектно-сметная документация работ была сделана не по необходимости и была написана на русском языке. И например, в разделе "освещения стадиона" содержалась информация, что все оборудование, указанное в этом разделе, соответствует стандартам, установленным требованиями законодательства РФ.

"Это проектно-сметная документация оплачена средствами госбюджета, то есть налогоплательщиков Украины, и в Сумах, во время агрессии Российской Федерации против Украины, принятая по акту на русском языке в соответствии с правилами, нормами и стандартами РФ. Чиновники мэрии приняли оплатили это средствами бюджета . Но на этом они не остановились. они сделали следующее - оплатили часть работ, которые по факту вообще не соответствуют договорной документации и с другими нарушениями, в сумме более 4500000 грн", - отметили в Счетной палате.

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Отметим, реконструкция стадиона "Авангард" началась еще в апреле 2017 года.

Реконструкция канализационного коллектора

Канализационный коллектор - объект критической инфраструктуры в городе. Ремонт такого объекта происходит в соответствии с жесткими требованиями. В то же время при проверке горсовета Сум аудиторы обнаружили ряд фактов, свидетельствующих о нарушении: например, насос для откачки воды из коллектора, был фактически приобретен на несколько месяцев позже чем якобы началось его использование и работала круглосуточно (так получается из актов подписанных чиновниками мэрии с занесением в известную ложной информации).

"Апогей "творчества" некоторых чиновников на местах, которые осваивают средства налогоплательщиков: независимый эксперт, привлеченный Счетной палатой на основании статьи 8, пункт 6 Закона Украины "О Счетной палате", который находится в государственном реестре экспертов, сделал вывод, что в результате так называемой "реконструкции" за средства налогоплательщиков пропускная способность городского канализационного коллектора значительно снизилась во время даже непиковый нагрузок. То есть к реконструкции коллектор имел лучшую пропускную способность, чем после нее. Это - красноречивое свидетельство так называемой "эффективности" расходования средств государственного бюджета, в частности ДФРР. И это только Сумы", - отметил Майснер.

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Он подчеркнул, что сумма убытков по коллектору составила более 2500000 грн убытков для бюджета Украины.
Добавим, что по выявленным нарушениям НАБУ зарегистрировало четыре уголовных производства. Сообщено о совершении уголовного преступления по материалам аудита в городе Сумы - по реконструкции стадиона "Авангард" и реконструкции части канализационного коллектора.

Указанные производства НАБУ было начато по ч. 5 ст. 191 УК (растрата, завладение средствами госбюджета в особо крупных размерах) и ст.366 УК (служебная подделка документов).

В Счетной палате констатируют тенденцию к неэффективному, а часто преступному использования средств, выделенных из госбюджета на развитие местной инфраструктуры. Сейчас в НАБУ переданы материалы о выявленных нарушениях не только в Сумской, но и в Черкасской области. Также в рамках аудита эффективности использования средств ДФРР правоохранительными органами зарегистрировано уже более десятка уголовных производств.

Как сообщал УНН, Счетная палата и Всемирный банк заинтересовались "мертвым грузом" в 137 млн долларов по займу для Минздрава и регионов.

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