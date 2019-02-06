Рахункова палата: витрати на дороги в низці областей завищені у десятки разів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Витрати на будівництво доріг в деяких областях завищені в десятки разів. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Рахунковою палатою зараз проводиться три контрольні заходи з перевірки доріг Дніпропетровської, Закарпатської і Хмельницької областей. В деяких областях в десятки разів перевищуються витрати на ці дороги", - зазначив Пацкан.
За його словами, детальний звіт Рахункової палати буде доведений до відома Прем’єр-міністра.
При цьому він додав, що зокрема в Закарпатській області виникла надзвичайна ситуація через незадовільний стан доріг.
Нагадаємо, протягом минулого року завдяки децентралізації "Укравтодору" області отримали рекордне фінансування на утримання автошляхів.
В Україні у 2019 році планується збудувати близько 4 тисяч кілометрів автомобільних доріг, що майже дорівнює рівню минулого року.