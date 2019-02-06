Счетная палата: расходы на дороги в ряде областей завышены в десятки раз
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Расходы на строительство дорог в некоторых областях завышены в десятки раз. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания правительства, передает корреспондент.
"Счетная палата сейчас проводится три контрольные мероприятия по проверке дорог Днепропетровской, Закарпатской и Хмельницкой областей. В некоторых областях в десятки раз превышаются расходы на эти дороги", - отметил Пацкан.
По его словам, подробный отчет Счетной палаты будет доведен до сведения премьер-министра.
При этом он добавил, что в частности в Закарпатской области возникла чрезвычайная ситуация из-за неудовлетворительного состояния дорог.
Напомним, в течение прошлого года благодаря децентрализации "Укравтодора" области получили рекордное финансирование на содержание автодорог.
В Украине в 2019 году планируется построить около 4 тысяч километров автомобильных дорог, что почти равно уровню прошлого года.