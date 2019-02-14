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В Сумах реконструювали стадіон за стандартами РФ і з мільйонними збитками державі

В Сумах реконструювали стадіон за стандартами РФ і з мільйонними збитками державі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Проектно-кошторисна документація реконструкції стадіону "Авангард" у Сумах була складена російською мовою, а окремі розділи містили інформацію, що обладнання відповідає стандартам встановленим вимогами законодавства Російської Федерації. Це та факти фінансових порушень виявлені під час перевірки реалізації коштів Державного фонду регіонального розвитку в областях. Про це УНН повідомили у Рахунковій палаті.

Реконструкція стадіону "Авангард"

В даному випадку, за результатами аудиту з’ясувалось, що деякі чиновники департаментів-розпорядники коштів ДФРР (кошти державного бюджету) Сумської міської ради перед тим, як реконструювати стадіон, навмисне знизили клас категорії об’єкту.

"Вони обрали нижчий клас, що не потребує проходження всіх необхідних процедур експертиз. Сам стадіон – це об’єкт із одночасним перебуванням великої кількості людей. Початково, проект розрахований на понад 1800 вболівальників, які можуть одночасно перебувати на трибунах стадіону. Занизивши клас, зробили документацію під 300 осіб у під трибунних приміщеннях", - зазначив в коментарі УНН Заступник Голови Рахункової палати Андрій Майснер.

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Як пояснили у Рахунковій палаті така реконструкція може становити небезпеку для життя та здоров’я людей.
Також, після аудиту спеціалісти прийшли до висновку, що проектно-кошторисна документація робіт була зроблена невідповідно до потреби та була написана російською мовою. Та наприклад, у розділі "освітлення стадіону" містилася інформація, що все обладнання, зазначене в цьому розділі, відповідає стандартам, встановленим вимогами законодавства РФ.

"Ця проектно-кошторисна документація оплачена коштами держбюджету, тобто платників податків України, і в Сумах, під час агресії Російської Федерації проти України, прийнята по акту російською мовою у відповідності до правил, норм та стандартів РФ. Чиновники мерії прийняли, оплатили це коштами бюджету. Але на цьому вони не зупинились. Вони зробили наступне – оплатили частину робіт, які по факту взагалі не відповідають договірній документації та з іншими порушеннями, в сумі понад 4,5 млн грн", - зазначили у Рахунковій палаті.

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Зазначимо, реконструкція стадіону "Авангард" розпочалась ще в квітні 2017 року.

Реконструкція каналізаційного колектору

Каналізаційний колектор – об’єкт критичної інфраструктури у місті. Ремонт такого об’єкту відбувається у відповідності з жорсткими вимогами. Водночас під час перевірки міськради Сум аудитори виявили ряд фактів, що свідчать про порушення: наприклад, помпа для відкачки води з колектору, була фактично придбана на декілька місяців пізніше ніж нібито почалось її використання і працювала цілодобово (так виходить з актів підписаних чиновниками мерії з занесенням до відому неправдивої інформації).

"Апогей "творчості" деяких чиновників на місцях, які освоюють кошти платників податків: незалежний експерт, залучений Рахунковою палатою на підставі статті 8 пункт 6 Закону України "Про Рахункову палату", який перебуває в державному реєстрі експертів, зробив висновок, що внаслідок так званої "реконструкції" за кошти платників податків пропускна здатність міського каналізаційного колектору значно знизилась в час навіть непікових навантажень. Тобто до реконструкції колектор мав кращу пропускну здатність, аніж після неї. Це – красномовне свідчення так званої "ефективності" витрачання коштів державного бюджету, зокрема ДФРР. І це тільки Суми", - зазначив Майснер.

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Він підкреслив, що сума збитків по колектору становила понад 2,5 млн. грн збитків для Державного бюджету України.
Додамо, що за виявленими порушеннями НАБУ зареєструвало чотири кримінальних провадження. Повідомлено про скоєння кримінального злочину за матеріалами аудиту в місті Суми – по реконструкції стадіону "Авангард" і реконструкції частини каналізаційного колектору.

Зазначені провадження НАБУ було розпочато за ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата, заволодіння коштами держбюджету в особливо великих розмірах)і ст.366 ККУ (службове підроблення документів).

У Рахунковій палаті констатують тенденцію до неефективного, а часто злочинного використання коштів, виділених з держбюджету на розвиток місцевої інфраструктури. Наразі, до НАБУ передані матеріали про виявлені порушення не лише у Сумській, але й у Черкаській області. Також в рамках аудиту ефективності використання коштів ДФРР правоохоронними органами зареєстровано вже понад десяток кримінальних проваджень.

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