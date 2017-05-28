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В Сумах обсудили выборы в объединенных территориальных общинах

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня в Сумах состоялось заседание круглого стола по теме "Выборы в объединенных территориальных общинах: как изменились симпатии избирателей за полтора года?". Организатором мероприятия выступила общественная организация "Лига избирателей", передает УНН.

В Сумах обсудили выборы в объединенных территориальных общинах

В работе круглого приняли участие представители политических и общественных организаций Сумской области, независимые эксперты, представители местных органов власти и органов местного самоуправления.

Во время заседания круглого стола обсуждались вопросы, связанные с созданием объединенных территориальных общин, проблемы, возникающие во время этого процесса.

Комментируя состав избранных органов местного самоуправления, в том числе созданных объединенных общин, Марк Берфман, председатель Сумского областного совета двух созывов, отметил: “Сегодня органы местного самоуправления превратились в неквалифицированные копии центральных органов власти”, имея в виду их несамостоятельность и зависимость. “Если мы хотим сделать систему управления в Украине успешной, то начинать надо с органов местного самоуправления”. Участники заседания пришли к общему мнению о том, что в местные советы должны избираться люди, которые доказали свою успешность и продемонстрировали умение решать хозяйственные и управленческие вопросы.

Относительно влияния партий на органы местного самоуправления и избирательные процессы в объединенных общинах было отмечено, что благодаря вмешательству партий местные советы перестали выполнять свои функции. По мнению подавляющего большинства участников заседания, партии не должны быть посредником в общении и взаимодействии депутатов и избирателей. Похожего мнения придерживается и председатель Сумской городской организации политической партии “Демальянса” Дмитрий Шестернёв: “Избранный (председатель территории, депутат) испытывает давление со стороны своих политических партий”. Победа того или иного кандидата на выборах в объединенной общине превращается в победу партий, а не людей.

По этому поводу эксперт, журналист Юрий Самсоненко, который имел слово в конце заседания, заметил: “Политические партии должны нести ответственность за тот популизм, что они несут людям... Популистские партии должны исчезнуть, в советы должны приходить прагматики”.

Депутат Сумского областного совета Лилия Ричкина отметила, что на выборах в объединенных общинах фальсификация результатов, подкуп избирателей становятся обычным явлением. Также она акцентировала внимание на том, что большинство депутатов и глав, которые позиционируют себя как самовыдвиженцы, после выборов почему-то приобретают цвета партии власти. Также она сделала акцент на низком уровне осведомленности граждан о децентрализации власти и объединения общин.

Председатель Сумской городской организации политической партии “За жизнь!” Александр Соколов отметил, что все же на местных выборах побеждает здравый смысл: люди голосуют за личности, а не за политические партии, тех, кто имеет четкую программу развития территорий.

Татьяна Мироненко, представлявшая Народное собрание Сумской области, выразила мнение о том, что пока в советах не будет государственных людей, которые мыслят по-государственному, ничего к лучшему не изменится.

Также участники заседания неоднократно подчеркивали ограниченность прав объединенных общин, на том, что объединение общин — увеличение территории, но не полномочий.

После заседания круглого стола состоялась презентация недавно созданной общественной организации “Лига избирателей”, которую возглавляет народный депутат Украины V и VI созывов, кандидат наук по государственному управлению Юлия Ковалевская. Главной целью своей деятельности общественная организация видит, прежде всего, в защите избирательных прав граждан Украины.

Как сообщал УНН, на финишную прямую формирования вышли 140 объединенных общин.

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