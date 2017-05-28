В Сумах обговорили вибори в об’єднаних територіальних громадах

У роботі круглого взяли участь представники політичних і громадських організацій Сумської області, незалежні експерти, представники місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

Під час засідання круглого столу обговорювалися питання, пов’язані із створенням об’єднаних територіальних громад, проблеми, які виникають під час цього процесу.

Коментуючи склад обраних органів місцевого самоврядування, в тому числі створених об’єднаних громад, Марк Берфман, голова Сумської обласної ради двох скликань, зазначив: “Сьогодні органи місцевого самоврядування перетворилися на некваліфіковані копії центральних органів влади”, маючи на увазі їх несамостійність і залежність. “Якщо ми бажаємо зробити систему управління в Україні успішною, то починати треба з органів місцевого самоврядування”. Учасники засідання дійшли спільної думки стосовно того, що до місцевих рад повинні обиратися люди, які довели свою успішність і продемонстрували вміння розв’язувати господарчі та управлінські питання.

Стосовно впливу партій на органи місцевого самоврядування та виборчі процеси в об’єднаних громадах було відзначено, що завдяки втручанню партій місцеві ради перестали виконувати свої функції. На думку переважної більшості учасників засідання, партії не повинні бути посередником у спілкуванні і взаємодії депутатів та виборців. Схожої думки дотримується і голова Сумської міської організації політичної партії “Демальянс” Дмитро Шестерньов: “Обраний (голова території, депутат) відчуває тиск з боку своїх політичних партій”. Перемога того чи іншого кандидата на виборах в об’єднаній громаді перетворюється на перемогу партій, а не людей.

З цього приводу експерт, журналіст Юрій Самсоненко, який мав слово наприкінці засідання, зауважив: “Політичні партії повинні нести відповідальність за той популізм, що вони несуть людям... Популістські партії повинні зникнути, до рад повинні приходити прагматики”.

Депутат Сумської обласної ради Лілія Ричкіна зазначила, що на виборах в об’єднаних громадах фальсифікація результатів, підкуп виборців стають звичайним явищем. Також вона акцентувала увагу на тому, що більшість депутатів та голів, які позиціонують себе як самовисуванці, після виборів чомусь набувають кольорів партії влади. Також вона зробила наголос на низькому рівні обізнаності громадян стосовно децентралізації влади та об’єднання громад.

Голова Сумської міської організації політичної партії “За життя!” Олександр Соколов відзначив, що все ж таки на місцевих виборах перемагає здоровий глузд: люди голосують за особистості, а не за політичні партії, за тих, хто має чітку програму розвитку територій.

Тетяна Мироненко, що представляла Народні збори Сумської області, висловила думку про те, що поки в радах не буде державних людей, які мислять по-державному, нічого на краще не зміниться.

Також учасники засідання неодноразово наголошували на обмеженості прав об’єднаних громад, на тому, що об’єднання громад — збільшення території, але не повноважень.

Після засідання круглого столу відбулася презентація нещодавно створеної громадської організації “Ліга виборців”, яку очолює народний депутат України V та VI скликань, кандидат наук з державного управління Юлія Ковалевська. Головною метою своєї діяльності громадська організація вбачає, перш за все, у захисті виборчих прав громадян України.

Як повідомляв УНН, на фінішну пряму формування вийшли 140 об’єднаних громад.