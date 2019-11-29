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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42474 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108629 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100542 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107845 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118486 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147718 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148259 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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В Судане распустили партию свергнутого экс-президента

В Судане распустили партию свергнутого экс-президента

Киев  •  УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Переходное правительство Судана одобрил в пятницу закон о роспуске бывшей правящей партии страны "Национальный конгресс" (НК) и отменило закон, что жестко регулировал права женщин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Судана, передает УНН.

По словам министра юстиции переходного правительства Насредина Абдельбари, закон про “демонтаж” режима Омара аль-Башира также позволяет осуществить конфискацию имущества основанной им партии. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук отметил в сообщении на своей странице в Twitter, что закон не является актом мести по отношению к бывшему руководству страны и имеет целью восстановление достоинства суданского народа. Объединение профсоюзов страны Суданская профессиональная ассоциация (СПА), что координировала протесты в апреле этого года, выпустило заявление, в котором назвало роспуск НК “важным шагом на пути к созданию демократического государства”.

Новые суданские власти также отменил введенный аль-Баширом закон об общественном порядке, что жестко регламентировал поведение и одежда женщин по нормам исламского права. Нарушение закона каралось телесными наказаниями.

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Отмечается, что данные изменения были одними из главных требований, которые выдвигались в ходе апрельских протестов.

Напомним, 11 апреля в Судане на волне многомесячных народных выступлений произошел военный переворот. Аль-Башир был свергнут, а власть взял в свои руки Военный совет. В сентябре в стране появился переходное правительство из кандидатов от оппозиции, а также Суверенная совет с участием военных и гражданских сил, которые должны в течение трех лет осуществить ряд коренных политических и экономических преобразований. Экс-президент находится в настоящее время под следствием, он обвиняется в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.

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