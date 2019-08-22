Новий прем'єр Судану склав присягу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Виконуючий обов'язки виконавчого секретаря Економічної комісії ООН для Африки Абдалла Хамдук в середу, 21 серпня, був приведений до присяги в якості глави уряду Судану на перехідний період. Він, як очікується, триватиме три роки, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Серед своїх "головних пріоритетів" на посаді новий прем'єр назвав встановлення довгострокового миру в країні, боротьбу з економічною кризою, а також "збалансовану зовнішню політику". Хамдук висловив надію, що новий уряд буде сформований протягом тижня.
Крім того, новий керівний орган країни - Суверенна рада – змінив Військову раду, до якого 11 квітня 2019 року перейшла влада після відсторонення президента Омара аль-Башира, який обіймав цю посаду з 1993 року. На посаду вступили голова Абдель Фаттах Аль-Бурхан, а також дев'ять кандидатів від військових і від опозиційної коаліції "Сили за свободу і зміни".
Зазначено, що аль-Башир перебуває у в'язниці для особливо небезпечних злочинців. Його чекають судові розгляди за звинуваченнями в корупції. Крім того, Міжнародний кримінальний суд оголосив про намір притягти аль-Башира за військові злочини, проте раніше суданські військові повідомляли, що не мають наміру видавати аль-Башира представникам МКС.
Після відсторонення Аль-Башира від влади в Хартумі почалися багатотисячні демонстрації з вимогою негайно сформувати громадянський перехідний уряд. В середині травня протестувальники домовилися з військовою радою про трирічний перехідний період, протягом якого при владі перебуватиме тимчасовий уряд.
Нагадаємо, 17 серпня суданська військова верхівка та опозиція країни підписали фінальний варіант угоди про розподіл влади.