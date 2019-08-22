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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132028 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122607 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126153 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128753 просмотра

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Новый премьер Судана принял присягу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Исполняющий обязанности исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук в среду, 21 августа, был приведен к присяге в качестве главы правительства Судана на переходный период. Он, как ожидается, продлится три года, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В числе своих "главных приоритетов" на этой должности новый премьер назвал установление долгосрочного мира в стране, борьбу с экономическим кризисом, а также "сбалансированную внешнюю политику". Хамдук выразил надежду, что новое правительство будет сформировано в течение недели.

Кроме того, новый руководящий орган страны - Суверенный совет – сменил Военный совет, к которому 11 апреля 2019 года перешла власть после отстранения президента Омара аль-Башира, который занимал эту должность с 1993 года. На должность вступили глава Абдель Фаттах Аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и от оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены".

Отмечено, Аль-Башир находится в тюрьме для особо опасных преступников. Его ждут судебные разбирательства по обвинению в коррупции. Кроме того, Международный уголовный суд объявил о намерении привлечь аль-Башира за военные преступления, однако ранее суданские военные сообщали, что не намерены выдавать Аль-Башира представителям МУС.

После отстранения Аль-Башира от власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

Напомним, 17 августа суданская военная верхушка и оппозиция страны подписали финальный вариант соглашения о разделе власти.

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