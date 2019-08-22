Новый премьер Судана принял присягу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Исполняющий обязанности исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук в среду, 21 августа, был приведен к присяге в качестве главы правительства Судана на переходный период. Он, как ожидается, продлится три года, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В числе своих "главных приоритетов" на этой должности новый премьер назвал установление долгосрочного мира в стране, борьбу с экономическим кризисом, а также "сбалансированную внешнюю политику". Хамдук выразил надежду, что новое правительство будет сформировано в течение недели.
Кроме того, новый руководящий орган страны - Суверенный совет – сменил Военный совет, к которому 11 апреля 2019 года перешла власть после отстранения президента Омара аль-Башира, который занимал эту должность с 1993 года. На должность вступили глава Абдель Фаттах Аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и от оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены".
Отмечено, Аль-Башир находится в тюрьме для особо опасных преступников. Его ждут судебные разбирательства по обвинению в коррупции. Кроме того, Международный уголовный суд объявил о намерении привлечь аль-Башира за военные преступления, однако ранее суданские военные сообщали, что не намерены выдавать Аль-Башира представителям МУС.
После отстранения Аль-Башира от власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.
Напомним, 17 августа суданская военная верхушка и оппозиция страны подписали финальный вариант соглашения о разделе власти.