Армія та опозиція у Судані підписали угоду про розподіл влади
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Суданська військова верхівка та опозиція країни підписали фінальний варіант угоди про розподіл влади. Церемонія відбулася 17 серпня в столиці країни Хартумі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
На церемонії підписання були присутні представники регіонів країни та перші особи інших країн, у тому числі прем’єр-міністр Ефіопії та президент Південного Судану, який відділився від Судану в 2011 році.
Угода передбачає процес переходу до цивільного управління після військового перевороту, який усунув від влади президента Омара аль-Башира в квітні 2019 року після місяців протесту.
Згідно з документом, до виборів країною керуватиме незалежна рада, до якої увійдуть 6 цивільних та 5 військових генералів. Представники цивільного сектору планують призначити прем’єр-міністра наступного тижня.
Військові домовилися з опозицією про укладення угоди 4 липня. Сторони конфлікту намагалися дійти згоди з кінця квітня, коли армія усунула від влади президента Омара аль-Башира, який правив країною понад 30 років.
Сторони також домовилися розслідувати злочини проти протестувальників.
Нагадаємо, на початку серпня у Судані військові та опозиція підписали декларацію, що тимчасово замінить конституцію.