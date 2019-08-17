Армия и оппозиция в Судане подписали соглашение о разделе власти
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Суданская военная верхушка и оппозиция страны подписали финальный вариант соглашения о разделе власти. Церемония состоялась 17 августа в столице страны Хартуме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
На церемонии подписания присутствовали представители регионов страны и первые лица других стран, в том числе премьер-министр Эфиопии и президент Южного Судана, который отделился от Судана в 2011 году.
Соглашение предусматривает процесс перехода к гражданскому управлению после военного переворота, который отстранил от власти президента Омара аль-Башира в апреле 2019 года после месяцев протеста.
Согласно документу, до выборов страной будет руководить независимый совет, в который войдут 6 гражданских и 5 военных генералов. Представители гражданского сектора планируют назначить премьер-министра на следующей неделе.
Военные договорились с оппозицией о заключении соглашения 4 июля. Стороны конфликта пытались договориться с конца апреля, когда армия отстранила от власти президента Омара аль-Башира, который правил страной более 30 лет.
Стороны также договорились расследовать преступления против протестующих.
Напомним, в начале августа в Судане военные и оппозиция подписали декларацию, которая временно заменит конституцию.