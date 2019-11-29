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В Судані розпустили партію поваленого експрезидента

В Судані розпустили партію поваленого експрезидента

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Перехідний уряд Судану схвалив в п’ятницю закон про розпуск колишньої правлячої партії країни “Національний конгрес” (НК) та скасував закон, що жорстко регулював права жінок. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на державне телебачення Судану, передає УНН.

За словами міністра юстиції перехідного уряду Насредина Абдельбарі, закон про “демонтаж” режиму Омара аль-Башира також дозволяє здійснити конфіскацію майна заснованої ним партії. Прем’єр-міністр Судану Абдалла Хамдук зазначив в повідомленні на своїй сторінці в Twitter, що закон не є актом помсти по відношенню до колишнього керівництва країни та має на меті відновлення гідності суданського народу. Об’єднання профспілок країни Суданська професійна асоціація (СПА), що координувало протести в квітні цього року, випустило заяву, в якій назвало розпуск НК “важливим кроком на шляху до створення демократичної держави”.

Нова суданська влада також скасувала введений аль-Баширом закон про суспільний лад, що жорстко регламентував поведінку і одяг жінок за нормами ісламського права. Порушення закону каралося тілесними покараннями.

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Відзначається, що дані зміни були одними з головних вимог, які висувалися в ході квітневих протестів.

Нагадаємо, 11 квітня в Судані на хвилі багатомісячних народних виступів стався військовий переворот. Аль-Башир був повалений, а владу взяв у свої руки Військова рада. У вересні в країні з’явився перехідний уряд з кандидатів від опозиції, а також Суверенна рада за участю військових і цивільних сил, які мають протягом трьох років здійснити ряд корінних політичних і економічних перетворень. Експрезидент перебуває в даний час під слідством, він звинувачується в корупції, відмиванні грошей і незаконному зберіганні іноземної валюти.

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