В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

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Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
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Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 104145 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 114865 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 106043 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 104418 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
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10 февраля, 10:22 • 104961 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

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Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
10 февраля, 07:59 • 107136 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 137586 просмотра

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Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 156009 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

Киев  •  УНН

 • 6939 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Население призывают срочно направляться в укрытия гражданской защиты.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.   

Детали

Население просят срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Напомним

Сохраняется угроза ударных БпЛА.

В Киеве объявлена воздушная тревога11.02.25, 00:04 • 11208 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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