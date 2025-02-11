В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Население призывают срочно направляться в укрытия гражданской защиты.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
Население просят срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
Напомним
Сохраняется угроза ударных БпЛА.
В Киеве объявлена воздушная тревога11.02.25, 00:04 • 11208 просмотров