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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 74342 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130809 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189493 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152571 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142026 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119445 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108632 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103130 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149203 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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У столиці лунає повітряна тривога: мешканців просять йти в укриття

У столиці лунає повітряна тривога: мешканців просять йти в укриття

Київ • УНН

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В столиці України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Населення закликають терміново прямувати до укриттів цивільного захисту.

У Києві оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.   

Деталі

Населення просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо

Зберігається загроза ударних БпЛА.

У Києві оголошено повітряну тривогу 11.02.25, 00:04 • 92358 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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