У столиці лунає повітряна тривога: мешканців просять йти в укриття
Київ • УНН
В столиці України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Населення закликають терміново прямувати до укриттів цивільного захисту.
У Києві оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
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Населення просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Нагадаємо
Зберігається загроза ударних БпЛА.
У Києві оголошено повітряну тривогу 11.02.25, 00:04 • 92358 переглядiв