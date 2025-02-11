У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У столиці оголошено повітряну тривогу, населення просять прямувати в укриття. Повітряні сили попереджають про можливий запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітряні сили ЗСУ інформують про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Населення закликають стежити за оновленнями та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.