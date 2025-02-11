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09:17 • 10317 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207153 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167971 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150245 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109643 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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У Києві оголошено повітряну тривогу

У Києві оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 92358 перегляди

У столиці оголошено повітряну тривогу, населення просять прямувати в укриття. Повітряні сили попереджають про можливий запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.   

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- йдеться в повідомленні.

Додамо

Повітряні сили ЗСУ інформують про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Населення закликають стежити за оновленнями та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиїв
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
chorne-moreЧорне море
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