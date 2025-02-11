У Києві оголошено повітряну тривогу

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - йдеться в повідомленні.

Додамо

Повітряні сили ЗСУ інформують про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Населення закликають стежити за оновленнями та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.