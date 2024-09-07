В столице Украины были слышны взрывы
Киев • УНН
В столице Украины был слышен взрыв, объявлена воздушная тревога. Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО, Воздушные Силы зафиксировали ударный БпЛА в направлении Киева.
В Киеве был слышен взрыв, в столице объявлена воздушная тревога передает УНН.
Детали
Киевская областная военная администрация проинформировала о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области. Воздушные Силы зафиксировали ударный БПЛА в направлении столицы.
У Київській області зафіксовано БПЛА, працює ППО6 сентября 2024, 22:47 • 10673 просмотра