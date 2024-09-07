У столиці України було чути вибухи
Київ • УНН
У столиці України було чути вибух, оголошено повітряну тривогу. Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО, Повітряні Сили зафіксували ударний БпЛА у напрямку Києва.
У Києві було чути вибух, у столиці оголошено повітряну тривогу передає УНН.
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Київська обласна військова адміністрація поінформувала про роботу сил протиповітряної оборони в Київській області. Повітряні Сили зафіксували ударний БпЛА у напрямку столиці.
У Київській області зафіксовано БПЛА, працює ППО07.09.24, 01:47 • 39214 переглядiв