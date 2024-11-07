В столице масштабный пожар на СТО: площадь охваченной огнем территории составляет 300 м²

В Голосеевском районе столицы загорелась СТО на площади 300 м². Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Предварительно, сообщений о пострадавших не поступало. Информация об обстоятельствах происшествия и возможных последствиях уточняется. Пожарные работают на месте инцидента.

Напомним

В том же районе произошло возгорание на территории гаражного кооператива. Пожарные и другие экстренные службы уже выехали на место происшествия. Информация о пострадавших также пока не поступала.

В Голосеевском районе Киева повреждена квартира и вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива