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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице масштабный пожар на СТО: площадь охваченной огнем территории составляет 300 м²

В столице масштабный пожар на СТО: площадь охваченной огнем территории составляет 300 м²

Киев  •  УНН

00:34 • 2098 просмотра

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На территории СТО в Голосеевском районе столицы произошел пожар площадью 300 м². В том же районе зафиксировано возгорание на территории гаражного кооператива, пострадавших не обнаружено.

В Голосеевском районе столицы загорелась СТО на площади 300 м². Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Предварительно, сообщений о пострадавших не поступало. Информация об обстоятельствах происшествия и возможных последствиях уточняется. Пожарные работают на месте инцидента.

Напомним

В том же районе произошло возгорание на территории гаражного кооператива. Пожарные и другие экстренные службы уже выехали на место происшествия. Информация о пострадавших также пока не поступала.

В Голосеевском районе Киева повреждена квартира и вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива7 ноября 2024, 00:15 • 2948 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Киев
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