В столичном метро произошел сбой в работе турникетов, собрались очереди

В соцсетях сообщают о сбое в работе турникетов в киевском метро, передает УНН.

Так, указывается, что в метро сбой в работе турникетов в киевском. При оплате карточкой система глючит и не пропускает. Из-за неполадок на станциях наблюдаются огромные очереди.

В частности, на станции метро «Лыбедская» уже образовалась большая толпа перед турникетами.

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График движения Киевской кольцевой электрички с 24 мая по 12 августа будет изменен из-за строительства тоннеля для съезда с нового Подольско-Воскресенского моста.