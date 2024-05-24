В столичном метро произошел сбой в работе турникетов, собрались очереди
Киев • УНН
Неисправность турникетов в киевском метро вызвала сбои при оплате карточками, что привело к огромным очередям на станциях.
В соцсетях сообщают о сбое в работе турникетов в киевском метро, передает УНН.
Так, указывается, что в метро сбой в работе турникетов в киевском. При оплате карточкой система глючит и не пропускает. Из-за неполадок на станциях наблюдаются огромные очереди.
В частности, на станции метро «Лыбедская» уже образовалась большая толпа перед турникетами.
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