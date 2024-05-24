У столичному метро стався збій в роботі турнікетів, утворюють черги
Київ • УНН
Несправність турнікетів у київському метро спричинила збої при оплаті картками, що призвело до величезних черг на станціях.
У соцмережах повідомляють про збій в роботі турнікетів у київському метро, передає УНН.
Так, вказується, що в метро збій в роботі турнікетів у київському. При оплаті карткою система глючить і не пропускає. Через неполадки на станціях спостерігаються величезні черги.
Зокрема, на станції метро "Либідська" вже утворився великий натовп перед турнікетами.
У Києві п’яний чоловік вдарив ножем пасажира метро, його затримали24.05.24, 10:36 • 108322 перегляди
Доповнення
Графік руху Київської кільцевої електрички з 24 травня по 12 серпня буде змінений через будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста.