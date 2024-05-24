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У столичному метро стався збій в роботі турнікетів, утворюють черги

Київ • УНН

 • 16744 перегляди

Несправність турнікетів у київському метро спричинила збої при оплаті картками, що призвело до величезних черг на станціях.

У соцмережах повідомляють про збій в роботі турнікетів у київському метро, передає УНН.

Так, вказується, що в метро збій в роботі турнікетів у київському. При оплаті карткою система глючить і не пропускає. Через неполадки на станціях спостерігаються величезні черги.

Зокрема, на станції метро "Либідська" вже утворився великий натовп перед турнікетами.

У Києві п’яний чоловік вдарив ножем пасажира метро, його затримали24.05.24, 10:36 • 108322 перегляди

Доповнення

Графік руху Київської кільцевої електрички з 24 травня по 12 серпня буде змінений через будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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