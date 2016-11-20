В Столице 21-22 ноября к охране правопорядка будут привлечены 6 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В период празднования 3-й годовщины Революции Достоинства в столице для обеспечения охраны правопорядка будут задействованы 6 тысяч правоохранителей, а в местах проведения мероприятий и местах массового скопления людей 21 ноября будут установлены рамки металлоискателей будут работать полицейские с металлодетекторами, кинологи и оперативники в штатском. Об этом на своей странице в Facebook написал советник Министра МВД Зорян Шкиряк, передает УНН.
"21-22 ноября, в период празднования третьей годовщины Революции Достоинства, во время проведения массовых мероприятий уровень террористической угрозы в столице остается повышенным... К охране общественного порядка, в период 21-22 ноября в Киеве будут привлечены 6 тысяч правоохранителей, а на территории всей Украини около 15 тысяч. В местах проведения мероприятий и местах массового скопления человек 21 ноябрь будут установлены рамки с металлоискателями, будут работать наряды полицейских с металлодетекторами, кинологи и оперативники в штатском", - говорится в сообщении.
Также он добавил, что будут привлечены спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии, кинологическая служба. Кроме того, создан оперативный резерв МВД, который в случае возникновения внештатных ситуаций немедленно будет привлечен к выполнению поставленных задач и немедленно прибудет на место происшествия.
Напомним, советник министра внутренних дел З.Шкиряк не исключает провокаций в Киеве во время проведения массовых мероприятий в годовщину Революции Достоинства.