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В столиці 21-22 листопада до охорони правопорядку буде залучено 6000 правоохоронців

В столиці 21-22 листопада до охорони правопорядку буде залучено 6000 правоохоронців

Київ • УНН

 • 7511 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В період відзначення 3-ї річниці Революції Гідності у столиці для забезпечення охорони правопорядку будуть задіяні 6000, а в місцях проведення заходів і місцях масового скупчення людей 21 листопада буде встановлено рамки з металошукачами наряди поліцейських з металодетекторами, працюватимуть кінологи та оперативники в цивільному. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник Міністра МВС Зорян Шкіряк, передає УНН.

“21-22 листопада, в період відзначення 3-і річниці Революції Гідності, під час проведення масових заходів рівень терористичної загрози в столиці залишається підвищеним... До охорони громадського порядку, в період 21-22 листопада в м.Києві буде залучено 6000 правоохоронців, а на територіі всієі Украіни близько 15 000. В місцях проведення заходів і місцях масового скупчення людей 21 листопада будуть встановлені рамки с металошукачами, наряди поліцейських з металодетекторами, працюватимуть кінологи та оперетивники в цивільному”, — йдеться у повідомленні.

Також він додав, що буде залучено спецпідрозділи Нацполіції і Нацгвардії, кінологічна служба. Крім того, створено оперативний резерв МВС, котрий в разі виникнення позаштатних ситуацій негайно буде залучено до виконання поставлених задач і негайне прибуття на місце подіі.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк не виключає провокацій у Києві під час проведення масових заходів в період відзначення Революції Гідності.

Українські Національні Новини

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