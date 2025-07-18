В Степногорской общине из-за атаки РФ погиб мужчина: тело обнаружили на месте прилета
Киев • УНН
В результате ночного удара оккупантов по Степногорской общине Запорожской области погиб 64-летний мужчина. Россияне попали КАБами по жилой застройке, вызвав пожары в многоэтажных домах.
Один человек погиб в результате ночного удара оккупантов по Степногорской общине Запорожской области в ночь на пятницу, 18 июля. Об этом информирует глава ОВА Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую общину. Его тело только что обнаружили на месте прилета
По словам чиновника, россияне попали КАБами по жилой застройке – в нескольких многоэтажных домах начался пожар.
Напомним
За сутки оккупанты нанесли 490 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 7 авиационных ударов, 328 атак БпЛА, обстрел из РСЗО и 154 артиллерийских удара. Поступило 15 сообщений о разрушениях.
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