У Степногірській громаді через атаку рф загинув чоловік: тіло виявили на місці прильоту

Одна людина загинула внаслідок нічного удару окупантів по Степногірській громаді Запорізької області у ніч проти п'ятниці,18 липня. Про це інформує очільник ОВА Іван Федоров в Telegram, передає УНН.

64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, росіяни поцілили КАБами по житловій забудові – у кількох багатоповерхових будинках зайнялася пожежа.

Нагадаємо

За добу окупанти завдали 490 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 7 авіаційних ударів, 328 атак БпЛА, обстріл з РСЗВ та 154 артилерійські удари. Надійшло 15 повідомлень про руйнування.

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