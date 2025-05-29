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В ставрополе подорвали майора рф, который руководил авиаударами по Мариуполю

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Ставрополе в результате взрыва умер заместитель главы администрации заур гурциев. Он был участником войны в Украине и мог руководить авиаударами по Мариуполю.

В ставрополе подорвали майора рф, который руководил авиаударами по Мариуполю

После взрыва гранаты в ставрополе умер первый заместитель председателя администрации и участник войны в Украине заур гурциев, Рассматривается версия теракта. Об этом сообщает ASTRA, передает УНН.

Детали

По данным местных СМИ, 28 мая в районе полуночи на улице Чехова возле дома 85/19 в Ставрополе прогремел взрыв. Очевидцы сообщали о человеке, который подорвал гранату.

"ЧС рядом с жилым домом по ул. Чехова 85/19, по предварительным данным, произошла бавовна. В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, все экстренные службы города находятся на месте. В причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы", - написал ночью мэр ставрополя иван ульянченко.

Губернатор ставрополя Владимир Владимиров отметил, что продолжаются следственные действия, подозревают, в частности, и украинцев.

"На месте происшествия работают правоохранители, спецслужбы. Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов из Украины", - написал губернатор владимир владимиров.

Дополнение

заур александрович гурциев - российский государственный и военный деятель, гвардии майор. Первый заместитель председателя ставрополя (с 23 сентября 2024). Ранее был начальником центра боевого управления военно-воздушных сил и противовоздушной обороны армии . Участник программы "Время героев" .

С 2022 года был задействован в войне в Украине.

Напомним

Правоохранители задержали российских агентов, которые пытались подорвать наряд полиции возле Ровно, ими оказались двое 18-летних жителей Ровно.

Ранее УНН писал, что правоохранители задержали российских агентов, которые планировали теракты в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях. Злоумышленники готовили взрывы и поджоги военных объектов, железной дороги и админзданий.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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