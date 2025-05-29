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У ставрополі підірвали майора рф, який керував авіаударами по Маріуполю

Київ • УНН

 • 548 перегляди

У Ставрополі внаслідок вибуху помер заступник голови адміністрації заур гурцієв. Він був учасником війни в Україні та міг керувати авіаударами по Маріуполю.

У ставрополі підірвали майора рф, який керував авіаударами по Маріуполю

Після вибуху гранати у ставрополі помер перший заступник голови адміністрації та учасник війни в Україні заур гурцієв, Розглядається версія теракту. Про це повідомляє ASTRA, передає УНН.

Деталі

За даними місцевих ЗМІ, 28 травня в районі опівночі на вулиці Чехова біля будинку 85/19 у Ставрополі пролунав вибух. Очевидці повідомляли про людину, яка підірвала гранату.

"НС поруч з житловим будинком по вул. Чехова 85/19, за попередніми даними, сталася бавовна. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Видимих зовнішніх пошкоджень житлового будинку немає, постраждали кілька припаркованих поряд автомобілів, усі екстрені служби міста перебувають на місці. У причинах того, що сталося, розбираються правоохоронні органи", - написав уночі мер ставрополя іван ульянченко.

Губернатор ставрополя Володимир Владіміров зазначив, що тривають слідчі дії, підозрюють, зокрема, і українців.

"На місці події працюють правоохоронці, спецслужби. Ідуть слідчі дії. Розглядаються всі версії, включно з організацією теракту за участю нацистів з України", - написав губернатор володимир владіміров.

Доповнення

заур олександрович гурцієв - російський державний і військовий діяч, гвардії майор. Перший заступник голови ставрополя (з 23 вересня 2024). Раніше був начальником центру бойового управління військово-повітряних сил та протиповітряної оборони армії . Учасник програми "Час героїв" .

З 2022 року був задіяний у війні в Україні.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного, ними виявилися двоє 18-річних жителів Рівного.

Раніше УНН писав, що правоохоронці затримали російських агентів, які планували теракти у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях. Зловмисники готували вибухи та підпали військових об'єктів, залізниці та адмінбудівель.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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