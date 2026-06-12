В старшей школе планируют обучать финансовой грамотности - НБУ

В Украине в школах в старших классах планируют преподавать финансовую грамотность и предпринимательство по модельным программам Национального банка, сообщили в пятницу в НБУ, пишет УНН.

Изучать финансовую грамотность и предпринимательство по модельным программам НБУ будут и ученики 10–12 классов - сообщили в Нацбанке.

Как указано, специалисты разработали три модельные учебные программы для учеников 10–12 классов:

“Мои финансовые цели”;

Мой финансовый план”;

"Мой бизнес-план”.

"Они получили гриф-рекомендацию МОН", - отметили в Нацбанке.

Внедрение этих программ в старшей школе, как сообщается, является следующим шагом в направлении развития финансового образования после успешного запуска курса "Предпринимательство и финансовая грамотность" в 8–9 классах.

"Расширение финансового образования на старшую школу важно для создания целостной экосистемы обучения – от базового до профильного образования. Это обеспечит долгосрочное влияние на уровень финансовой грамотности в Украине и будет способствовать формированию экономически сознательного общества, – отметил председатель НБУ Андрей Пышный. – Убеждены, что внедрение программ по финансовой грамотности в старшей школе даст возможность сформировать поколение граждан, которые ответственно управляют финансами, способны создавать экономическую и социальную ценность, принимают активное участие в развитии экономики и восстановлении страны".

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