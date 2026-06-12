В старшей школе планируют обучать финансовой грамотности - НБУ
Киев • УНН
НБУ разработал три модельные программы по финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся 10–12 классов. Курсы получили рекомендацию МОН для внедрения.
В Украине в школах в старших классах планируют преподавать финансовую грамотность и предпринимательство по модельным программам Национального банка, сообщили в пятницу в НБУ, пишет УНН.
Изучать финансовую грамотность и предпринимательство по модельным программам НБУ будут и ученики 10–12 классов
Как указано, специалисты разработали три модельные учебные программы для учеников 10–12 классов:
- “Мои финансовые цели”;
- Мой финансовый план”;
- "Мой бизнес-план”.
"Они получили гриф-рекомендацию МОН", - отметили в Нацбанке.
Внедрение этих программ в старшей школе, как сообщается, является следующим шагом в направлении развития финансового образования после успешного запуска курса "Предпринимательство и финансовая грамотность" в 8–9 классах.
"Расширение финансового образования на старшую школу важно для создания целостной экосистемы обучения – от базового до профильного образования. Это обеспечит долгосрочное влияние на уровень финансовой грамотности в Украине и будет способствовать формированию экономически сознательного общества, – отметил председатель НБУ Андрей Пышный. – Убеждены, что внедрение программ по финансовой грамотности в старшей школе даст возможность сформировать поколение граждан, которые ответственно управляют финансами, способны создавать экономическую и социальную ценность, принимают активное участие в развитии экономики и восстановлении страны".
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