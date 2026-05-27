Омбудсмен заявил о неготовности системы к реформе старшей профильной школы
Киев • УНН
Лубинец заявил о неготовности системы к реформе старшей школы и закрытию заведений. Также омбудсмен указал на проблемы с организацией экзаменов НМТ.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что украинская система образования не готова к внедрению реформы старшей профильной школы "Новой украинской школы" (НУШ). Об этом омбудсмен сообщил в Telegram по результатам встречи с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым, пишет УНН.
Критическая проблема – реформа старшей школы. Система к ее внедрению не готова. Я получаю значительное количество обращений относительно возражения против ликвидации школ, отсутствия транспорта, состояния дорог и фактической недоступности образования в прифронтовых, деоккупированных и горных общинах
Лубинец подчеркнул, что запускать реформу, которая фактически приведет к закрытию школ, без подготовленной системы в условиях войны является "просто издевательством над украинскими детьми и образованием".
Кроме того, омбудсмен раскритиковал систему школьной подготовки к национальному мультипредметному тесту (НМТ); саму организацию НМТ, в частности не обеспеченное проведение тестирования в укрытиях; информационную кампанию для абитуриентов с временно оккупированных территорий.
С 1 сентября 2025 года начался первый этап пилотирования реформы старшей школы: 30 лицеев из 19 областей уже внедряют модель выбора учениками профилей и предметов.
