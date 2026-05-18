На подготовку к запуску реформы старшей профильной школы выделили миллиард
Киев • УНН
Кабмин выделил 1,2 млрд гривен на современные лаборатории и образовательные пространства в лицеях. Финансирование получат пилотные учреждения и специальные школы.
Правительство выделило 1,2 миллиарда на подготовку к запуску профильной старшей школы с созданием лабораторий и образовательных пространств в лицеях, сообщила в понедельник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.
Направляем 1,2 млрд гривен на создание современных лабораторий и образовательных пространств в лицеях, которые первыми внедряют реформу старшей профильной школы. Это поможет образовательным учреждениям подготовиться к запуску трехлетней профильной старшей школы и создать качественные условия для учеников
Как указала Премьер, лицеи, пилотирующие старшую профильную школу в естественнонаучном, технологическом и информатическом направлениях, получат до 10 млн гривен на обновление лабораторий и учебных пространств. Еще по 2 млн гривен получат дистанционные лицеи для создания эффективной цифровой образовательной среды.
"Также актуализируем распределение средств на обновление кабинетов базовой школы (5-9 классы). Делаем это с учетом предложений самих громад. Субвенцию направляем туда, где учебные заведения имеют возможность обустроить современные лаборатории уже в этом году", - сообщила Свириденко.
Постановление, по ее словам, также официально подтверждает право специальных школ и учебно-реабилитационных центров получать средства на обновление кабинетов базовой школы.
"Дополнительно обновили распределение финансирования на обустройство учебных пространств предмета "Защита Украины"", - указала Премьер.
"Приближаем систему образования к потребностям рынка - специалисты с практическими знаниями и навыками востребованы в сферах инженерии, технологий, ИТ, естественных наук", - отметила Свириденко.
