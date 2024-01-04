В Стамбуле самолет прервал взлет из-за кота

В аэропорту турецкого Стамбула пассажирский Boeing 777-300, который готовился выполнить рейс в Афины, был вынужден прервать взлет из-за кота, который сбежал от одного из пассажиров и начал блуждать по салону. Об этом пишет Daily Sabah, передает УНН.

Детали

Когда самолет Boeing 777-300 завершил посадку пассажиров и начал отправляться для взлета, пассажиры на борту заметили в салоне кота.

Выяснилось, что животное незаконно взял на борт один из пассажиров. Он не хотел переплачивать за перевозку домашнего любимца, а потому вез кота без клетки и разрешения на перелет. Владелец тайно поместил животное в ручную кладь. Однако в салоне животное неожиданно сбежало.

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Экипаж самолета доложил о ситуации пилоту, который связался с Центром управления воздушным движением аэропорта Стамбула и сообщил, что возвращается на стоянку. После высадки кота и его владельца полет возобновился.

По данным издания, авиакомпания Turkish Airlines занесет пассажира в черный список, поскольку он уже не впервые пытался провезти кота таким образом.