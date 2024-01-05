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У Стамбулі літак перервав зліт через кота

У Стамбулі літак перервав зліт через кота

Київ • УНН

 • 51010 перегляди

Кіт, якого власник хотів провезти таємно і без документів, несподівано вискочив з ручної поклажі й почав гасати по салону.

В аеропорту турецького Стамбула пасажирський Boeing 777-300, який готувався виконати рейс до Афін, був змушений перервати зліт через кота, який втік від одного з пасажирів і почав блукати по салону. Про це пише Daily Sabah, передає УНН.

Деталі

Коли літак Boeing 777-300 завершив посадку пасажирів і почав вирушати для зльоту, пасажири на борту помітили в салоні кота.

З’ясувалося, що тварину незаконно взяв на борт один із пасажирів. Він не хотів переплачувати за перевезення домашнього улюбленця, а тому віз кота без клітки і дозволу на переліт. Власник таємно помістив тварину в ручну поклажу. Проте у салоні тварина неочікувано втекла.

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Екіпаж літака доповів про ситуацію пілоту, який зв'язався з Центром управління повітряним рухом аеропорту Стамбула і повідомив, що повертається на стоянку. Після висадки кота та його власника політ відновився.

За даними видання, авіакомпанія Turkish Airlines занесе пасажира у чорний список, оскільки він вже не вперше намагався провезти кота у такий спосіб.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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