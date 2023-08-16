Кіт взяв участь у нараді Зеленського з військовими

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Відповідне фото опублікувала пресслужба президента на його офіційному сайті.

На світлині Зеленський разом з українськими захисниками сидить за столом. Імовірно, обговорюють ситуацію на фронті.

Тим часом пухнастик розлігся просто посеред кімнати. Це викликало посмішку у президента та військових.

Нагадаємо

Напередодні президент України Володимир Зеленський у вівторок відвідав 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана, яка проводить наступальні дії на Запорізькому напрямку.