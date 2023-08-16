Кіт взяв участь у нараді Зеленського з військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Під час наради президента України Володимира Зеленського з військовослужбовцями 10-го армійського корпусу у Запорізькій області 15 серпня був присутній кіт, пише УНН.
Деталі
Відповідне фото опублікувала пресслужба президента на його офіційному сайті.
На світлині Зеленський разом з українськими захисниками сидить за столом. Імовірно, обговорюють ситуацію на фронті.
Тим часом пухнастик розлігся просто посеред кімнати. Це викликало посмішку у президента та військових.
Нагадаємо
Напередодні президент України Володимир Зеленський у вівторок відвідав 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана, яка проводить наступальні дії на Запорізькому напрямку.