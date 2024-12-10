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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ССО сообщили о технических проблемах в подаче рапорта о переводе через "Армия +"

В ССО сообщили о технических проблемах в подаче рапорта о переводе через "Армия +"

Киев  •  УНН

 • 3079 просмотра

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В Силах специальных операций сообщили о технических проблемах при подаче рапортов через приложение «Армия+». Военнослужащих просят обращаться на горячую линию ССО в случае отказа системы.

Сейчас есть определенные технические проблемы, которые возникают в процессе подачи рапорта о переводе в боевые воинские части Сил специальных операций ВС Украины через приложение "Армия +". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование ССО.

"Вниманию военнослужащих, которые изъявили желание перевестись в боевые воинские части Сил Специальных Операций ВС Украины через приложение армия+! Сейчас существуют определенные технические проблемы, которые возникают в процессе подачи рапорта через приложение "Армия +", - говорится в сообщении.

Командование Сил специальных операций в случае поступления отказа в приложении, просит обращаться на горячую линию Единый центр рекрутинга ССО ВСУ по телефону 0800 357 174.

"Сообщаем, что сейчас ведется работа по включению определенных воинских частей ССпО в перечень приоритетного комплектования", - отмечается в сообщении.

Дополнение

 15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция перевода из части. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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