В ССО сообщили о технических проблемах в подаче рапорта о переводе через "Армия +"
Киев • УНН
В Силах специальных операций сообщили о технических проблемах при подаче рапортов через приложение «Армия+». Военнослужащих просят обращаться на горячую линию ССО в случае отказа системы.
Сейчас есть определенные технические проблемы, которые возникают в процессе подачи рапорта о переводе в боевые воинские части Сил специальных операций ВС Украины через приложение "Армия +". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование ССО.
"Вниманию военнослужащих, которые изъявили желание перевестись в боевые воинские части Сил Специальных Операций ВС Украины через приложение армия+! Сейчас существуют определенные технические проблемы, которые возникают в процессе подачи рапорта через приложение "Армия +", - говорится в сообщении.
Командование Сил специальных операций в случае поступления отказа в приложении, просит обращаться на горячую линию Единый центр рекрутинга ССО ВСУ по телефону 0800 357 174.
"Сообщаем, что сейчас ведется работа по включению определенных воинских частей ССпО в перечень приоритетного комплектования", - отмечается в сообщении.
Дополнение
15 ноября в приложении "Армия+" заработала функция перевода из части.