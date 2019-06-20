В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами

“Похоже, что некоторые вагоны, как я подсчитал, их 19, сошли с рельсов”, — приводит телеканал слова Маккини. Он заверил, что локомотив состава не попал в аварию, причина которой устанавливается.

По данным полиции, ЧП привело к утечке потенциально опасных для здоровья людей веществ, включая аммонийную селитру, которая применяется для взрывных работ.

“На данный момент проводится обеззараживание лиц, контактировавших (с веществами)”, — сказал полицейский, уточнив, что на поезде не было других людей, кроме бригады машинистов. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми.

Авария привела к прекращению движения наземного транспорта по участку автошоссе номер 80 в Уэллсе. На данный момент движение восстановлено.

Напомним, в мае в Германии поезд столкнулся с грузовиком, более десятка пострадавших.