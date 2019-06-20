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В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами

Киев • УНН

 • 10837 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Не менее 19 вагонов товарного поезда, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду возле населенного пункта Уэллс (штат Невада, США). Пострадавших нет. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на лейтенанта полиции округа Элко Кевина Маккини, передает УНН.

В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами

“Похоже, что некоторые вагоны, как я подсчитал, их 19, сошли с рельсов”, — приводит телеканал слова Маккини. Он заверил, что локомотив состава не попал в аварию, причина которой устанавливается.

По данным полиции, ЧП привело к утечке потенциально опасных для здоровья людей веществ, включая аммонийную селитру, которая применяется для взрывных работ.

“На данный момент проводится обеззараживание лиц, контактировавших (с веществами)”, — сказал полицейский, уточнив, что на поезде не было других людей, кроме бригады машинистов. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми.

Авария привела к прекращению движения наземного транспорта по участку автошоссе номер 80 в Уэллсе. На данный момент движение восстановлено.

Напомним, в мае в Германии поезд столкнулся с грузовиком, более десятка пострадавших.

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