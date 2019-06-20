В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Не менее 19 вагонов товарного поезда, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду возле населенного пункта Уэллс (штат Невада, США). Пострадавших нет. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на лейтенанта полиции округа Элко Кевина Маккини, передает УНН.
“Похоже, что некоторые вагоны, как я подсчитал, их 19, сошли с рельсов”, — приводит телеканал слова Маккини. Он заверил, что локомотив состава не попал в аварию, причина которой устанавливается.
По данным полиции, ЧП привело к утечке потенциально опасных для здоровья людей веществ, включая аммонийную селитру, которая применяется для взрывных работ.
“На данный момент проводится обеззараживание лиц, контактировавших (с веществами)”, — сказал полицейский, уточнив, что на поезде не было других людей, кроме бригады машинистов. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми.
Авария привела к прекращению движения наземного транспорта по участку автошоссе номер 80 в Уэллсе. На данный момент движение восстановлено.
Напомним, в мае в Германии поезд столкнулся с грузовиком, более десятка пострадавших.