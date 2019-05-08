У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою, понад десяток постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На залізничному переїзді біля міста Рендсбург у землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини вранці в середу потяг зіткнувся з вантажівкою. У результаті зіткнення декілька осіб отримали травми, передає УНН з посиланням на німецький телеканал n-tv.
Після прибуття на місце події, поліція повідомила про 11 поранених, у тому числі трьох - у тяжкому стані. Один з них був доставлений на вертольоті у місцеву лікарню.
Спочатку поліція міста Кіль, що розташоване неподалік, припускала, що поранення отримали близько 20 осіб, але деякі з них були оглянуті і отримали необхідну допомогу на місці події.
Повідомляється, що поїзд зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Чому вантажівка стояла на рейках, неясно.
Водій вантажівки врятувався, вистрибнувши з кабіни незадовго до аварії, повідомили у поліції. Поїзд частково зійшов з рейок.
Аварія вплинула на регіональний рух між Гамбургом і Фленсбургом.
Як повідомляв УНН, раніше у Німеччині поблизу міста Падерборн автобус з 35 пасажирами у салоні потрапив у ДТП. Більшість з пасажирів - школярі.