У Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою, понад десяток постраждалих

Після прибуття на місце події, поліція повідомила про 11 поранених, у тому числі трьох - у тяжкому стані. Один з них був доставлений на вертольоті у місцеву лікарню.

Спочатку поліція міста Кіль, що розташоване неподалік, припускала, що поранення отримали близько 20 осіб, але деякі з них були оглянуті і отримали необхідну допомогу на місці події.

Повідомляється, що поїзд зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Чому вантажівка стояла на рейках, неясно.

Водій вантажівки врятувався, вистрибнувши з кабіни незадовго до аварії, повідомили у поліції. Поїзд частково зійшов з рейок.

Аварія вплинула на регіональний рух між Гамбургом і Фленсбургом.

Як повідомляв УНН, раніше у Німеччині поблизу міста Падерборн автобус з 35 пасажирами у салоні потрапив у ДТП. Більшість з пасажирів - школярі.