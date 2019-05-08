В Германии поезд столкнулся с грузовиком, более десятка пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На железнодорожном переезде возле города Рендсбург в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии утром в среду поезд столкнулся с грузовиком. В результате столкновения несколько человек получили травмы, передает УНН со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.
По прибытии на место происшествия, полиция сообщила об 11 раненых, в том числе троих - в тяжелом состоянии. Один из них был доставлен на вертолете в местную больницу.
Сначала полиция города Киль, расположенного неподалеку, предполагала, что ранения получили около 20 человек, но некоторые из них были осмотрены и получили необходимую помощь на месте происшествия.
Сообщается, что поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Почему грузовик стоял на рельсах, неясно.
Водитель грузовика спасся, выпрыгнув из кабины незадолго до аварии, сообщили в полиции. Поезд частично сошел с рельсов.
Авария повлияла на региональный движение между Гамбургом и Фленсбургом.
Как сообщал УНН, ранее в Германии вблизи города Падерборн автобус с 35 пассажирами в салоне попал в ДТП. Большинство из пассажиров - школьники.