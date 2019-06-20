В США зійшов з рейок поїзд з небезпечними речовинами і гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Не менш 19 вагонів товарного потягу, що перевозив вибухонебезпечні речовини, вогнепальну зброю та гранати, зійшли з рейок в середу біля населеного пункту Уеллс (штат Невада, США). Постраждалих немає. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на лейтенанта поліції округу Елко Кевіна Маккіні, передає УНН.
“Схоже, що деякі вагони, як я підрахував, їх 19, зійшли з рейок”, — наводить телеканал слова Маккіні. Він запевнив, що локомотив складу не потрапив в аварію, причина якої встановлюється.
За даними поліції, НП призвело до витоку потенційно небезпечних для здоров’я людей речовин, включаючи амонійну селітру, яка застосовується для підривних робіт.
“На даний момент проводиться знезараження осіб, які контактували (з речовинами)”, — сказав поліцейський, уточнивши, що на поїзді не було інших людей, крім бригади машиністів. Двері вагонів зі зброєю і гранатами залишилися цілими.
Аварія призвела до припинення руху наземного транспорту по ділянці автошоссе номер 80 біля Уеллса. На даний момент рух відновлено.
Нагадаємо, у травні у Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою, понад десяток постраждалих.