В США зійшов з рейок поїзд з небезпечними речовинами і гранатами

КИЇВ. 20 червня. УНН. Не менш 19 вагонів товарного потягу, що перевозив вибухонебезпечні речовини, вогнепальну зброю та гранати, зійшли з рейок в середу біля населеного пункту Уеллс (штат Невада, США). Постраждалих немає. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на лейтенанта поліції округу Елко Кевіна Маккіні, передає УНН.