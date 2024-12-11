В США заявили, что могут ввести санкции против Грузии
Киев • УНН
Госдепартамент США готов применить санкции против грузинских властей. Мэтью Миллер заявил о возможности персональных ограничений, но конкретные детали пока не разглашаются.
США готовы использовать "любые инструменты", в том числе санкции, против грузинских властей, пытающихся подавить протесты в стране. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет УНН.
Детали
В частности, во время брифинга для журналистов его спросили, успеет ли аппарат действующего президента "наказать грузинских чиновников, как это сделала Украина".
Мы будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы привлечь Грузию к ответственности за эти шаги, в том числе путем введения личных санкций,
Однако представитель Госдепа отказался назвать, какие конкретно санкции и против кого они будут введены.
Миллер отметил, что любые санкционные санкции входят в сферу полномочий Минфина США. Соответственно официальные заявления по этому поводу сделают именно они.
Напомним
США осуждают насилие партии "Грузинская мечта" против протестующих и готовят дополнительные санкции. Ранее США уже ввели визовые ограничения для примерно сотни грузинских чиновников. Украина также ввела санкции против грузинских властей.