В США зарезали актера Джеймса Хэнди, подозреваемого в убийстве задержали
Киев • УНН
81-летний Джеймс Хэнди был найден с ножевыми ранениями возле своего дома в Лос-Анджелесе. Полиция задержала сына его подруги по подозрению в убийстве.
В США зарезали американского актера Джеймса Хэнди. По подозрению в убийстве арестован сын его подруги, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
81-летний американский актер Джеймс Хэнди, известный по ролям в фильмах "Джуманджи" и "Топ Ган: Мэверик", был убит в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщили представители полиции.
Актера обнаружили без сознания в палисаднике перед его домом в районе Тарзана (штат Калифорния) в среду. По данным следствия, на его теле было несколько ножевых ранений в грудь.
Полиция Лос-Анджелеса сообщила о задержании 44-летнего Майкла Глэдхилла, сына подруги Хэнди. Он подозревается в совершении убийства.
Добавим
Джеймс Хэнди родился в Нью-Йорке и за шесть десятилетий карьеры снялся в десятках фильмов и телесериалов, чаще всего исполняя роли второго плана или появляясь в отдельных эпизодах.
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