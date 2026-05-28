Ассистента Мэттью Перри приговорили за введение актеру смертельной дозы кетамина

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Суд Лос-Анджелеса приговорил ассистента Мэттью Перри к трем годам тюремного заключения. Он ввел актеру смертельную дозу кетамина незадолго до трагедии.

Ассистента американского актера Мэттью Перри приговорили к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за введение ему смертельной дозы кетамина. Приговор огласил суд в Лос-Анджелесе, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Согласно данным вскрытия, причиной смерти стало острое воздействие кетамина.

Смерть звезды "Друзей" Мэтью Перри от кетамина: пятерым лицам предъявлены обвинения

Ранее по делу также осудили калифорнийского врача, который продал наркотическое вещество актеру. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.

Следствие установило, что ассистент Перри вводил ему кетамин незадолго до смерти актера.

"Королева кетамина" признала себя виновной по делу о смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри

