Ассистента Мэттью Перри приговорили за введение актеру смертельной дозы кетамина
Киев • УНН
Суд Лос-Анджелеса приговорил ассистента Мэттью Перри к трем годам тюремного заключения. Он ввел актеру смертельную дозу кетамина незадолго до трагедии.
Ассистента американского актера Мэттью Перри приговорили к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за введение ему смертельной дозы кетамина. Приговор огласил суд в Лос-Анджелесе, сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", умер в октябре 2023 года в возрасте 54 лет. Согласно данным вскрытия, причиной смерти стало острое воздействие кетамина.
Ранее по делу также осудили калифорнийского врача, который продал наркотическое вещество актеру. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
Следствие установило, что ассистент Перри вводил ему кетамин незадолго до смерти актера.
