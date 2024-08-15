Смерть звезды "Друзей" Мэтью Перри от кетамина: пятерым лицам предъявлены обвинения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  112496 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  137459 просмотра
В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

  •  100681 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  68917 просмотра
"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  77646 просмотра
публикации
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  137459 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  126707 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  148700 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  152089 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  181551 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  112496 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

  •  108714 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  100909 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

14 августа 2024, 16:53  •  99308 просмотра
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

14 августа 2024, 11:55  •  112986 просмотра
Актуальное
Смерть звезды "Друзей" Мэтью Перри от кетамина: пятерым лицам предъявлены обвинения

Смерть звезды "Друзей" Мэтью Перри от кетамина: пятерым лицам предъявлены обвинения

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 19:05  •  6824 просмотра

Read in English

Федеральные обвинения предъявлены пятерым лицам, включая двух врачей, в связи со смертью актера Мэтью Перри. Они обвиняются в сговоре с целью распространения кетамина, который стал причиной смерти звезды "Друзей".

Пятерым лицам предъявлены федеральные обвинения в связи со смертью звезды "Друзей" Мэтью Перри от кетамина. Об этом стало известно ABC News, передает УНН.

По данным источников в правоохранительных органах, аресты были произведены в ходе утренней операции в четверг.

По данным федерального источника, пятерым лицам, включая двух врачей, предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения кетамина. В обвинительном заключении утверждается, что два врача были первоначальными источниками поставок, но в какой-то момент федеральные чиновники посчитали, что препараты стали слишком дорогими, и Перри переключился на нового поставщика, включая женщину, известную как "Королева кетамина" из Лос-Анджелеса, согласно федеральному источнику.

Двое из подозреваемых, указанных в обвинительном заключении, — Джасвин Сангха, предположительно известная как "Королева кетамина", и Сальвадор Пласенсия, лицензированный врач, известный как "Доктор П".

В обвинительном заключении утверждается о многочисленных взаимодействиях по продажам от Пласенсии к сообщникам. Согласно обвинительному заключению, они якобы использовали зашифрованные сообщения и кодированный язык, называя кетамин "Dr. Pepper", чтобы распространять свои наркотики.

Обвинения также будут включать смерть другого человека, который в обвинительном заключении упоминается под инициалами C.M., согласно федеральному источнику.

Обвинения будут объявлены на брифинге в четверг с прокурором США в Лос-Анджелесе и главой Управления по борьбе с наркотиками США.

Добавим

Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Он был обнаружен без сознания в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила полиция. Отчет о вскрытии показал, что он умер от острого воздействия кетамина.

После его смерти некоторые из сообщников якобы говорили о том, чтобы дистанцироваться от актера и удалить улики со своих телефонов, согласно обвинительному заключению.

Обвинения в обвинительном заключении большого жюри включают сговор с целью распространения кетамина, распространение, приведшее к смерти, и хранение с целью распространения.

Согласно отчету о вскрытии, у Перри был высокий уровень кетамина в крови, он, вероятно, потерял сознание, а затем ушел под воду.

Сообщалось, что он получал инфузии кетамина от депрессии и тревожности, причем последняя терапия была проведена за 1 1/2 недели до его смерти, согласно отчету о вскрытии. Однако судмедэксперт написал, что кетамин в его организме на момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии, поскольку период полураспада кетамина составляет три-четыре часа или меньше.

В отчете о вскрытии его способ употребления был указан как неизвестный.

В отчете о вскрытии также указаны утопление, ишемическая болезнь сердца и эффекты бупренорфина как способствующие факторы, не связанные с непосредственной причиной смерти. Способ смерти был признан несчастным случаем.

Рецептурные препараты и таблетки были найдены у него дома, но ничего рядом с местом, где он был найден мертвым, согласно отчету о вскрытии.

В течение нескольких месяцев после его смерти расследование проводили несколько агентств, включая Управление по борьбе с наркотиками, полицейское управление Лос-Анджелеса, почтовую службу США и прокуратуру США.

Перри был известен по роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья", который шел с 1994 по 2004 год.

Семья актера, в которую входят его мать Сюзанна Моррисон и отчим Кит Моррисон, заявила в четверг, что они "разбиты горем из-за смерти Мэтью, но помогло то, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно. Мы с нетерпением ждем, когда правосудие восторжествует".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
mettyu-perriМэттью Перри
los-andzhelesЛос-Анджелес
Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  87937 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  104830 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  105355 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  101524 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  126707 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
  •  76804 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют
14 августа 2024, 12:57  •  113112 просмотра

Роботизированные собаки ВСУ: какие характеристики и для чего их применяют

Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
14 августа 2024, 10:49  •  113227 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
14 августа 2024, 10:35  •  181551 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
14 августа 2024, 09:36  •  103082 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Популярные

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

"Давайте закончим эту драку": лукашенко предложил россии и Украине "сесть за стол переговоров"

  •  77646 просмотра
россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

россияне снимают фейковые видео о «зверствах» ВСУ в курской области - Центр противодействия дезинформации

  •  68917 просмотра
В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

  •  100681 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  137459 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  112496 просмотра

Публикации

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  137459 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  126707 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

  •  148700 просмотра
Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

Злоупотребление властью: почему Александр Зима должен покинуть должность главного юриста НБУ

  •  152089 просмотра
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

14 августа 2024, 10:35  •  181551 просмотра

Война

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  15678 просмотра
В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  26573 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  27028 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  27879 просмотра
Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

  •  22347 просмотра

политика

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  26573 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  27028 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  27879 просмотра
Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

  •  23014 просмотра
Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

  •  33851 просмотра

Война

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  15678 просмотра
В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  26573 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  27028 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  27879 просмотра
Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

Донецкая область: российские войска обстреляли Верхнекаменское, есть жертвы

  •  22347 просмотра

политика

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

В первую очередь - тяжелораненых, женщин и воинов с "Азовстали": Буданов раскрыл стратегию возвращения украинцев из плена рф

  •  26573 просмотра
В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

В переговорную группу по обмену пленными с рф включили СБУ, ВСУ и ГУР - Малюк

  •  27028 просмотра
Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский внес законопроект

  •  27879 просмотра
Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

Зеленский предлагает Раде внести изменения в Уголовный кодекс в связи с ратификацией Римского статута: что предусматривается

  •  23014 просмотра
Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

Комитет ВР поддержал законопроекты о лишении изменников госнаград и урегулировании вопросов обращения с оружием

  •  33851 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  36889 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  35599 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  93488 просмотра

Экономика

С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

  •  17715 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать свет

Завтра в Украине не планируют отключать свет

  •  20686 просмотра
Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

  •  28549 просмотра
Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

Коррупция в энергетике: экс-руководителю Харьковоблэнерго сообщено о подозрении

  •  28013 просмотра
Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

Возмещение убытков причиненных уничтожением Каховской ГЭС: Укргидроэнерго объявило тендер на юруслуги на более 365 млн грн

  •  50196 просмотра

Киев

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

  •  23757 просмотра
Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

  •  24620 просмотра
Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

  •  40987 просмотра
В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно

  •  34248 просмотра
Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  38342 просмотра