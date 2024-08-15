Смерть звезды "Друзей" Мэтью Перри от кетамина: пятерым лицам предъявлены обвинения

Пятерым лицам предъявлены федеральные обвинения в связи со смертью звезды "Друзей" Мэтью Перри от кетамина. Об этом стало известно ABC News, передает УНН.

По данным источников в правоохранительных органах, аресты были произведены в ходе утренней операции в четверг.

По данным федерального источника, пятерым лицам, включая двух врачей, предъявлены обвинения в сговоре с целью распространения кетамина. В обвинительном заключении утверждается, что два врача были первоначальными источниками поставок, но в какой-то момент федеральные чиновники посчитали, что препараты стали слишком дорогими, и Перри переключился на нового поставщика, включая женщину, известную как "Королева кетамина" из Лос-Анджелеса, согласно федеральному источнику.

Двое из подозреваемых, указанных в обвинительном заключении, — Джасвин Сангха, предположительно известная как "Королева кетамина", и Сальвадор Пласенсия, лицензированный врач, известный как "Доктор П".

В обвинительном заключении утверждается о многочисленных взаимодействиях по продажам от Пласенсии к сообщникам. Согласно обвинительному заключению, они якобы использовали зашифрованные сообщения и кодированный язык, называя кетамин "Dr. Pepper", чтобы распространять свои наркотики.

Обвинения также будут включать смерть другого человека, который в обвинительном заключении упоминается под инициалами C.M., согласно федеральному источнику.

Обвинения будут объявлены на брифинге в четверг с прокурором США в Лос-Анджелесе и главой Управления по борьбе с наркотиками США.

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Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Он был обнаружен без сознания в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила полиция. Отчет о вскрытии показал, что он умер от острого воздействия кетамина.

После его смерти некоторые из сообщников якобы говорили о том, чтобы дистанцироваться от актера и удалить улики со своих телефонов, согласно обвинительному заключению.

Обвинения в обвинительном заключении большого жюри включают сговор с целью распространения кетамина, распространение, приведшее к смерти, и хранение с целью распространения.

Согласно отчету о вскрытии, у Перри был высокий уровень кетамина в крови, он, вероятно, потерял сознание, а затем ушел под воду.

Сообщалось, что он получал инфузии кетамина от депрессии и тревожности, причем последняя терапия была проведена за 1 1/2 недели до его смерти, согласно отчету о вскрытии. Однако судмедэксперт написал, что кетамин в его организме на момент смерти не мог быть результатом этой инфузионной терапии, поскольку период полураспада кетамина составляет три-четыре часа или меньше.

В отчете о вскрытии его способ употребления был указан как неизвестный.

В отчете о вскрытии также указаны утопление, ишемическая болезнь сердца и эффекты бупренорфина как способствующие факторы, не связанные с непосредственной причиной смерти. Способ смерти был признан несчастным случаем.

Рецептурные препараты и таблетки были найдены у него дома, но ничего рядом с местом, где он был найден мертвым, согласно отчету о вскрытии.

В течение нескольких месяцев после его смерти расследование проводили несколько агентств, включая Управление по борьбе с наркотиками, полицейское управление Лос-Анджелеса, почтовую службу США и прокуратуру США.

Перри был известен по роли Чендлера Бинга в популярном ситкоме "Друзья", который шел с 1994 по 2004 год.

Семья актера, в которую входят его мать Сюзанна Моррисон и отчим Кит Моррисон, заявила в четверг, что они "разбиты горем из-за смерти Мэтью, но помогло то, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно. Мы с нетерпением ждем, когда правосудие восторжествует".