В США задержали двух украинцев за якобы незаконное голосование на выборах-2024
Киев • УНН
Миграционная служба США задержала двух граждан Украины по подозрению в незаконном голосовании на выборах президента 2024 года. Арест произошел в сотрудничестве с Департаментом эффективности правительства США.
Миграционная и таможенная служба Соединенных Штатов Америки задержала двух граждан Украины, которые якобы незаконно проголосовали на выборах президента США 2024 года. Об этом в соцсети Х сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, информирует УНН.
Детали
По ее словам, американские правоохранители арестовали двух украинцев в сотрудничестве с Департаментом эффективности правительства США (DOGE)".
"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы будете нести за это ответственность", – написала Ноэм.
Напомним
73% украинцев оценивают избрание Дональда Трампа президентом США как негативный фактор для Украины. Такая доля значительно выросла по сравнению с декабрем 2024 года, когда лишь 21% респондентов выражали подобное мнение.
По данным Киевского международного института социологии, если в декабре 2024 года 31% респондентов считали, что мир с участием Трампа будет скорее или полностью несправедливым, то уже в феврале-марте 2025 года этот показатель вырос до 58%.
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