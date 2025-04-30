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В США задержали двух украинцев за якобы незаконное голосование на выборах-2024

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Миграционная служба США задержала двух граждан Украины по подозрению в незаконном голосовании на выборах президента 2024 года. Арест произошел в сотрудничестве с Департаментом эффективности правительства США.

В США задержали двух украинцев за якобы незаконное голосование на выборах-2024

Миграционная и таможенная служба Соединенных Штатов Америки задержала двух граждан Украины, которые якобы незаконно проголосовали на выборах президента США 2024 года. Об этом в соцсети Х сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, информирует УНН.

Детали

По ее словам, американские правоохранители арестовали двух украинцев в сотрудничестве с Департаментом эффективности правительства США (DOGE)".

"При президентстве Дональда Трампа, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы будете нести за это ответственность", – написала Ноэм.

Напомним

73% украинцев оценивают избрание Дональда Трампа президентом США как негативный фактор для Украины. Такая доля значительно выросла по сравнению с декабрем 2024 года, когда лишь 21% респондентов выражали подобное мнение.

По данным Киевского международного института социологии, если в декабре 2024 года 31% респондентов считали, что мир с участием Трампа будет скорее или полностью несправедливым, то уже в феврале-марте 2025 года этот показатель вырос до 58%.

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