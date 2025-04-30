У США затримали двох українців за нібито незаконне голосування на виборах-2024
Київ • УНН
Міграційна служба США затримала двох громадян України за підозрою у незаконному голосуванні на виборах президента 2024 року. Арешт відбувся у співпраці з Департаментом ефективності уряду США.
Міграційна та митна служба Сполучених Штатів Америки затримала двох громадян України, які нібито незаконно проголосували на виборах президента США 2024 року. Про це у соцмережі Х повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, інформує УНН.
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За її словами, американські правоохоронці арештували двох українців у співпраці з Департаментом ефективності уряду США (DOGE)".
"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїжджаєте до нашої країни і порушуєте наші закони, ви будете нести за це відповідальність", – написала Ноем.
Нагадаємо
73% українців оцінюють обрання Дональда Трампа президентом США як негативний фактор для України. Така частка значно зросла порівняно з груднем 2024 року, коли лише 21% респондентів висловлювали подібну думку.
За даними Київського міжнародного інституту соціології, якщо в грудні 2024 року 31% респондентів вважали, що мир за участі Трампа буде скоріше або повністю несправедливим, то вже у лютому-березні 2025 року цей показник зріс до 58%.
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