В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека

Три человека погибли и еще несколько получили ранения во время стрельбы на частной вечеринке в американском городе Дженсборо в штате Арканзас. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

Детали

Отмечается, что прибыв на место происшествия в пять утра, полицейские обнаружили жертв стрельбы. Погибли мужчина и женщина, которые, по словам правоохранителей, были знакомы со стрелком, который также погиб.

Еще четыре человека получили ранения, трое из них не имели отношения к подозреваемому. Всех пострадавших госпитализировали.

В полиции не уточнили, что могло привести к стрельбе.

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