В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  157106 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  155484 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  156262 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  204712 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  101064 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110146 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  111687 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108668 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109676 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130927 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  177604 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

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7 марта 2024, 13:39  •  209641 просмотра
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7 марта 2024, 10:12  •  212481 просмотра

В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека

Три человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы на частной вечеринке в Дженсборо, штат Арканзас.

Новости Мира •   •  6888 просмотра
В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека

184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Сумской области, вызвав 184 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.

Война •   •  12185 просмотра
184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины

Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

Президент Зеленский раскритиковал предложение Папы относительно переговоров Украины с Россией, заявив, что Церковь должна быть с людьми, которые защищают свою жизнь, а не заниматься "виртуальным посредничеством" издалека.

Война •   •  14480 просмотра
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины

В Херсоне прогремела серия взрывов

В Херсоне произошла серия взрывов, когда российские войска обстреляли город с временно оккупированного левого берега.

Война •   •  15922 просмотра
В Херсоне прогремела серия взрывов

Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают российские СМИ.

Война •   •  17146 просмотра
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и результаты Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, при этом Зеленский поблагодарил Макрона за оборонный пакет и его лидерство в запуске инициатив в поддержку Украины.

Война •   •  18845 просмотра
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя

Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

Британская принцесса Кейт, после восстановления после операции на животе, поделилась фотографией со своими тремя детьми, поблагодарив общественность за поддержку и поздравив с Днем матери.

УНН Lite •   •  22170 просмотра
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции

аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Лидер международной террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Халид бин Умар Батарфи, которого разыскивали США, умер, а его преемником станет Саад бин Атеф аль-Авлаки.

Новости Мира •   •  22450 просмотра
аль-Каида заявила о смерти своего лидера

Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

россияне атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, повредив здания и оставив около 2000 человек без водоснабжения.

Война •   •  24633 просмотра
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе

Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель

Чешская Республика передаст украинским военным 800 000 единиц артиллерийских боеприпасов в течение нескольких недель, о чем объявил президент Чехии Петр Павел.

Война •   •  25373 просмотра
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель