В США во время стрельбы на вечеринке погибли три человека

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Три человека погибли, несколько получили ранения в результате стрельбы на частной вечеринке в Дженсборо, штат Арканзас.
184 взрыва за день: россияне обстреляли десять громад Сумщины
Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Сумской области, вызвав 184 взрыва из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.
Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины
Президент Зеленский раскритиковал предложение Папы относительно переговоров Украины с Россией, заявив, что Церковь должна быть с людьми, которые защищают свою жизнь, а не заниматься "виртуальным посредничеством" издалека.
В Херсоне прогремела серия взрывов
В Херсоне произошла серия взрывов, когда российские войска обстреляли город с временно оккупированного левого берега.
Главкома ВМФ России отправили в отставку - СМИ
Главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают российские СМИ.
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и результаты Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, при этом Зеленский поблагодарил Макрона за оборонный пакет и его лидерство в запуске инициатив в поддержку Украины.
Британская принцесса Кейт опубликовала первое фото после операции
Британская принцесса Кейт, после восстановления после операции на животе, поделилась фотографией со своими тремя детьми, поблагодарив общественность за поддержку и поздравив с Днем матери.
аль-Каида заявила о смерти своего лидера
Лидер международной террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Халид бин Умар Батарфи, которого разыскивали США, умер, а его преемником станет Саад бин Атеф аль-Авлаки.
Из-за российских атак без воды остались 2 тысячи человек в Никопольском районе
россияне атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, повредив здания и оставив около 2000 человек без водоснабжения.
Президент Чехии объявил, что собранные 800 тысяч боеприпасов прибудут в Украину через несколько недель
Чешская Республика передаст украинским военным 800 000 единиц артиллерийских боеприпасов в течение нескольких недель, о чем объявил президент Чехии Петр Павел.