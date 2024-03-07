В Филадельфии вторая за неделю массовая стрельба, ранены 8 подростков, которые ждали автобус

8 подростков получили огнестрельные ранения во время стрельбы в американском штате Филадельфия, один из них в критическом состоянии. Как пишет CNN, об этом сообщила местная полиция, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 8 подростков в возрасте от 15 до 17 лет получили ранения во время стрельбы на остановке автобуса в Филадельфии.

Один из раненых учеников, 16-летний подросток, получил девять огнестрельных ранений и находится в критическом состоянии, в то время как остальные семеро находятся в стабильном состоянии, сообщила полиция Филадельфии.

В среду около 15:00 ученики ждали автобус на остановке. По словам комиссара полиции, в это время из машины Hyundai, стоявшей рядом, вышло трое людей, они подошли и начали стрелять в подростков. Зафиксировано не менее 30 выстрелов. Пострадавшие подростки, среди которых двое 15-летних, пятеро 16-летних и один 17-летний, получили ранения ног, рук, спины и верхней части тела.

Полиция опубликовала видео с камер наблюдения в посте на Х, на котором видно, как трое подозреваемых в масках выходят из машины, подбегают к остановке, стреляют в подростков и затем отступают к машине, где их ждал водитель, и машина быстро уезжает с места происшествия. Все это происходило в течение примерно 10 секунд.

Полиция также показала стопкадры, где видно каждого из трех подозреваемых. На изображениях можно увидеть, что все они - мужчины худощавого телосложения, одетые в темную одежду и кроссовки.

Напомним,

Это уже вторая массовая стрельба за неделю в Филадельфии. В понедельник один подросток погиб, двое других были ранены, а две женщины в автобусе получили ранения в результате стрельбы, которую полиция назвала "прицельной".

Комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел сказал, что он не знает, связаны ли между собой стрельба в понедельник и стрельба в среду.

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