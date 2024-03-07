В Филадельфии вторая за неделю массовая стрельба, ранены 8 подростков, которые ждали автобус

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  4069 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

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МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
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МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
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Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

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За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
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За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

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Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  115574 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

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На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  114191 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  173578 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  215581 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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05.03.24  •  163410 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

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Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

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Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  154745 просмотра
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Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  160713 просмотра
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У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

4 марта 2024, 09:40  •  230956 просмотра
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

1 марта 2024, 13:59  •  328692 просмотра

В Филадельфии вторая за неделю массовая стрельба, ранены 8 подростков, которые ждали автобус

Восемь подростков в возрасте 15-17 лет были ранены во время стрельбы на автобусной остановке в Филадельфии. Их расстреляли трое мужчин, которые скрылись с места происшествия.

Новости Мира •   •  4979 просмотра
В Филадельфии вторая за неделю массовая стрельба, ранены 8 подростков, которые ждали автобус

На Бахмутском направлении россияне продолжают активно наступать

россияне продолжают наступать на Бахмутском направлении, в частности в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Война •   •  8830 просмотра
На Бахмутском направлении россияне продолжают активно наступать

В МИД Германии ужесточили рекомендации по поездкам в рф

Министерство иностранных дел Германии ужесточило свои рекомендации относительно путешествий для граждан Германии и лиц с двойным гражданством, предостерегая от посещения россии из-за риска произвольных арестов.

Новости Мира •   •  8358 просмотра
В МИД Германии ужесточили рекомендации по поездкам в рф

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

Пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть из России в Сумскую область.

Война •   •  14261 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

Курс валют по состоянию на 7 марта: за сутки гривна укрепилась на 12 коп.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 7 марта на уровне 38,2664 грн/$, укрепив гривну на 12 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Экономика •   •  12533 просмотра
Курс валют по состоянию на 7 марта: за сутки гривна укрепилась на 12 коп.

По указанию из НБУ акционеров "Конкорда" лишили права на справедливый суд - соучредитель банка

По указанию из НБУ акционеров "Конкорда" лишили права на справедливый суд, отмечает соучредитель банка.

Экономика •   •  11923 просмотра
По указанию из НБУ акционеров "Конкорда" лишили права на справедливый суд - соучредитель банка

Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

российские оккупанты в Крыму планируют построить военно-спортивный городок для обучения школьников военным профессиям на участке площадью 55 гектаров.

Война •   •  14996 просмотра
Оккупанты в Симферополе хотят построить комплекс для обучения школьников военным профессиям

В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

Белый дом уважает решение первой леди Украины Елены Зеленской и Юлии Навальной, вдовы российского оппозиционера Алексея Навального, отказаться от участия в выступлении президента США Джо Байдена с речью "О положении страны".

Война •   •  18109 просмотра
В Белом доме прокомментировали отказ Зеленской и Навальной принять участие в выступлении Байдена

Оккупанты в Троицком районе Луганщины подтвердили постоянную принудительную мобилизацию местных - ОВА

Оккупанты в Троицком районе Луганской области подтверждают постоянную принудительную мобилизацию местных жителей, причем количество мобилизованных растет с каждым днем.

Война •   •  14593 просмотра
Оккупанты в Троицком районе Луганщины подтвердили постоянную принудительную мобилизацию местных - ОВА

Под Авдеевкой российские войска держат довольно значительную группировку - спикер Нацгвардии

Российские войска продолжают удерживать довольно значительную группировку под Авдеевкой, активно используя авиацию и бронетехнику для огневой поддержки, с целью штурма украинских позиций к югу от Авдеевки.

Война •   •  14703 просмотра
Под Авдеевкой российские войска держат довольно значительную группировку - спикер Нацгвардии