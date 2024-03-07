У Філадельфії друга за тиждень масова стрілянина, поранені 8 підлітків, які чекали автобус
Київ • УНН
Вісім підлітків у віці 15-17 років були поранені під час стрілянини на автобусній зупинці у Філадельфії. Їх розстріляли троє чоловіків, які втекли з місця події.
8 підлітків отримали вогнепальні поранення під час стрілянини в американському штаті Філадельфія, один з них у критичному стані. Як пише CNN, про це повідомила місцева поліція, передає УНН.
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Щонайменше 8 підлітків у віці від 15 до 17 років отримали поранення під час стрілянина на зупинці автобуса у Філадельфії.
Один з поранених учнів, 16-річний підліток, отримав дев'ять вогнепальних поранень і знаходиться в критичному стані, в той час як інші семеро перебувають у стабільному стані, повідомила поліція Філадельфії.
У середу близько 15:00 учні чекали автобус на зупинці. За словами комісара поліції, в цей час з машини Hyundai, що стояла поруч, вийшло троє людей, вони підійшли і почали стріляти в підлітків. Зафіксовано щонайменше 30 пострілів. Постраждалі підлітки, серед яких двоє 15-річних, п'ятеро 16-річних і один 17-річний, отримали поранення ніг, рук, спини і верхньої частини тіла.
Поліція опублікувала відео з камер спостереження в пості на Х, на якому видно, як троє підозрюваних у масках виходять з машини, підбігають до зупинки, стріляють у підлітків і потім відступають до машини, де їх чекав водій, і машина швидко їде з місця події. Все це відбувалося протягом приблизно 10 секунд.
Поліція також показала стопкадри, де видно кожного з трьох підозрюваних. На зображеннях можна побачити, що всі вони - чоловіки худорлявої статури, вдягнені у темний одяг та кросівки.
Нагадаємо
Це вже друга масова стрілянина за тиждень у Філадельфії. У понеділок один підліток загинув, двоє інших були поранені, а дві жінки в автобусі отримали поранення в результаті стрілянини, яку поліція назвала "прицільною".
Комісар поліції Філадельфії Кевін Бетел сказав, що він не знає, чи пов'язані між собою стрілянина в понеділок і стрілянина в середу.
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